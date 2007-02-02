Украина намерена закупить у России 1 миллион тонн угля

Национальная акционерная компания Энергетическая компания Украины (НАК ЭКУ) намерена в 2007 году импортировать, скорее всего из России, 1 миллион тонн угля.

Как сообщили в пятницу РИА новости в пресс-службе украинского правительства, об этом на коллегии Минтопэнерго страны заявил президент компании Игорь Глущенко. "Скорее всего, топливо закупят в России", - сказал он.

Такой объем предполагаемых закупок угля Глущенко объяснил планируемым сокращением газопотребления НАК ЭКУ и наметившимися на украинском рынке дефицитом угля. По его словам, в 2007 году компания сократит потребление газа на 700 миллионов кубометров - до 1 миллиарда кубометров.

Раннее в связи с ростом цен на природный газ украинский кабинет министров выражал намерение наращивать использование альтернативных источников энергии, в частности угля собственной добычи. В 2006 году на Украине было добыто около 50 миллионов тонн энергетического угля и 30 миллионов тонн коксующегося.

РИА "Новости"