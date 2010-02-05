В Тернополе демонтируют памятник советским летчикам

Тернопольский городской совет принял решение о демонтаже самолета МиГ-15, который является памятником павшим летчикам во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли лишь после повторного голосования. Представляя проект решения заместитель городского председателя Тернополя по гуманитарным вопросам Олег МАРУШИЙ сообщил депутатам, что Государственный музей авиации Украины попросил предоставить для их экспозиции этот самолет, поскольку «наш макет самолета МиГ-15 является уникальным, аналогичного нет в Украине». Следовательно, предложил утвердить проект о предоставлении разрешения музею на демонтаж и вывоз собственными силами самолета, который возвышается на постаменте при входе в парк Национального возрождения. По словам О.МАРУШИЯ, город передает самолет музею безвозмездно.

Эта идея вызвала долгие дискуссии в депутатском корпусе. В частности, депутат горсовета, командир местной 11-й отдельной артиллерийской бригады Сергей КОРНИЙЧУК выразил убеждение, что нельзя демонтировать самолет, «который является одной из визиток Тернополя», не посоветовавшись с общиной. «Разрушать этот памятник недопустимо, это тоже часть нашей истории», – отметил С.КОРНИЙЧУК.

В то же время сторонники демонтажа самолета отмечали, что исторической ценности самолет не представляет, поскольку МиГ-15 был выпущен уже после Второй мировой войны, а посему не может быть памятником летчикам войны. «На нем до сих пор красуются красные звезды, это символ тоталитаризма, который не к лицу Тернополю», – подчеркнул глава депутатской комиссии по вопросам регламента и депутатской этики Григорий БУРБЕЗА.

Кроме этого, депутаты указали, что сразу возле самолета установлен памятный курган борцам за свободу Украины, и такое соседство неуместно. Тем более, что в 1990-х годах городской совет уже принимал решение по демонтажу самолета, однако оно так и не было выполнено.

Впрочем, за то, чтобы демонтировать самолет и передать его музею авиации, проголосовали всего 30 депутатов, следовательно проект принят не был.

Но после того, как было принято несколько других решений, Г.БУРБЕЗА предложил еще раз вернуться к упомянутому проекту, поскольку в сессионный зал вернулись выходившие отдельные депутаты. После повторного голосования проект набрал 33 голоса.

В общей сложности в состав Тернопольского городского совета входит 60 депутатов