В Одесской области стреляли в милиционеров: двое ранены

Два сотрудника милиции получили ранения при задержании группы преступников в одном из сел Беляевского района Одесской области. Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в области.

По словам руководителя ЦОС Ольги БОГАЧЕНКО, «накануне сотрудникам уголовного розыска Малиновского райотдела Одессы удалось выйти на след одного из воров, специализировавшегося на хищении автомобильных колес. 30-летнего одессита задержали, а затем розыскники выехали на место проживание троих его сообщников – гражданина Армении и двух местных жителей».

Однако троих прибывших милиционеров подозреваемые встретили выстрелами из охотничьих ружей. Один из правоохранителей получил рваную рану бедра, второй был травмирован. Потом преступники закрыли милиционеров в гараже, предварительно отобрав мобильные телефоны. Но у одного из розыскников преступники все-таки не сумели обнаружить телефон, которым тот воспользовался и вызвал из Беляевского РОВД вторую группу правоохранителей. Преступники задержаны. У них изъяты вещественные доказательства причастности к воровской шайке.

Задержанные уличены в совершении 11 преступлений.

Действия преступников относительно милиционеров квалифицируются по трем статьям Уголовного кодекса Украины – «воровство», «угроза или насилие над работниками правоохранительных органов» и «сопротивление работнику правоохранительных органов».