Черновецкого проконсультируют швейцарцы

Швейцарские предприниматели будут строить гостиницы в Киеве, а специалисты из Женевы будут консультировать столичную власть по вопросам быстрого строительства метро и освещения улиц. Такой договоренности достигли Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и мэр Женевы Пьер МЮЛЛЕР во время встречи в КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «в Швейцарии существует чрезвычайная технология очень качественного и быстрого строительства метрополитена – это меня очень интересует. Кроме того, в Женеве очень красивое освещение улиц, самый высокий фонтан. Я просил мэра Женевы помочь нам в этих вопросах».

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал, что швейцарские специалисты также будут строить гостиницы, которых не хватает в Киеве.

«Они готовы быть инвесторами. В настоящее время мы почти подписали соглашение о строительстве гостиницы, которая станет одной из лучших в Европе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.