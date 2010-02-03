Трое мужчин пытались украсть металлический мост

В Мариуполе Донецкой области трое мужчин пытались разобрать на части и похитить металлический мост.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Ильичевского райотдела милиции Мариуполя поступило сообщение от председателя Талаковского поселкового совета о том, что неизвестные мужчины режут пешеходный металлический мост. Он являлся единственным путем, по которому жители близлежащих домов могли пройти в другую часть поселка.

Как отметил начальник Сартанского поселкового отдела милиции Сергей ЧЕБАНОВ, милиционеры совместно с нарядом Государственной службы охраны задержали с поличным на месте преступления троих молодых людей. Выяснилось, что двое парней из них, 1985 и 1986 годов рождения, были безработными. По их словам, именно острая нехватка денег толкнула на поиски заработка. Они задумали распилить мост на несколько частей, а затем сдать в пункт приема металлолома. Один из парней раньше работал электросварщиком, поэтому найти необходимое оборудование проблемы не составило. Но для окончательного осуществления замысла нужен был транспорт. Тогда в помощники злоумышленники привлекли своего 24-летнего знакомого из того же поселка, который должен был перевезти украденное на собственном автомобиле.

К моменту задержания парни успели разобрать часть металлической конструкции и отвезти ее на одно из подворий. Осуществить задуманное до конца помешали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины - «Кража». Ведется следствие.