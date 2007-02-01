Шуфрич взял под контроль звездочки на погонах
Министру поступило много обращений
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ взял под строгий контроль порядок присвоения очередных специальных званий личному составу МЧС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на протяжении прошлого года в системе МЧС имел место ряд случаев задержек в представлении к присвоению очередных специальных званий начальственному составу, что было связано с несвоевременным рассмотрением соответствующих документов аттестационными комиссиями региональных управлений МЧС. В частности, по этому поводу к Н.ШУФРИЧУ обращались граждане во время проведенной 30 января в клубе Кабинета министров телефонной „горячей линии”.
С целью повышения контроля за соблюдением требований законодательства относительно порядка присвоения очередных специальных званий Н.ШУФРИЧ подписал распоряжения, которым обязал руководителей Главных облуправлений МЧС, ректоров высших учебных заведений МЧС и их заместителей по работе с персоналом строго придерживаться требований положения о прохождении службы лицами рядового и начальственного состава и соответствующих приказов относительно своевременного рассмотрения и принятия решений по вопросам присвоения специальных званий.
Также министр поручил усилить контроль за соблюдением порядка осуществления дисциплинарной практики в подчиненных подразделах.
Н.ШУФРИЧ обратил внимание всех руководителей на персональную ответственность за нарушение требований действующего законодательства относительно указанных вопросов.