Шуфрич взял под контроль звездочки на погонах

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ взял под строгий контроль порядок присвоения очередных специальных званий личному составу МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на протяжении прошлого года в системе МЧС имел место ряд случаев задержек в представлении к присвоению очередных специальных званий начальственному составу, что было связано с несвоевременным рассмотрением соответствующих документов аттестационными комиссиями региональных управлений МЧС. В частности, по этому поводу к Н.ШУФРИЧУ обращались граждане во время проведенной 30 января в клубе Кабинета министров телефонной „горячей линии”.

С целью повышения контроля за соблюдением требований законодательства относительно порядка присвоения очередных специальных званий Н.ШУФРИЧ подписал распоряжения, которым обязал руководителей Главных облуправлений МЧС, ректоров высших учебных заведений МЧС и их заместителей по работе с персоналом строго придерживаться требований положения о прохождении службы лицами рядового и начальственного состава и соответствующих приказов относительно своевременного рассмотрения и принятия решений по вопросам присвоения специальных званий.

Также министр поручил усилить контроль за соблюдением порядка осуществления дисциплинарной практики в подчиненных подразделах.

Н.ШУФРИЧ обратил внимание всех руководителей на персональную ответственность за нарушение требований действующего законодательства относительно указанных вопросов.