ЦИК разъясняет порядок голосования дома

Центральная избирательная комиссия приняла разъяснения по голосованию избирателей на дому, согласно которым все, кто не имеют возможности передвигаться, должны подать в УИК заявление о голосовании на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Согласно решению комиссии, все избиратели, которые не имеют возможности самостоятельно прийти на избирательный участок, должны подать заявление о голосовании на дому.

Как отметила во время обсуждения проекта решения член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, принятое разъяснение фактически восстанавливает норму закона 2004 года без учета принятого позже закона о Государственном реестре избирателей, которым почти 752 тыс. избирателей, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться, включаются автоматически в перечень избирателей, которые должны голосовать на дому.

Это постановление поддержали 9 членов ЦИК.

Как сказал журналистам член ЦИК Андрей МАГЕРА, во избежание недоразумений в отношении голосования избирателей на дому, он советует вместе с заявлением подавать в участковую избирательную комиссию справку о невозможности самостоятельно передвигаться.

Также комиссия приняла разъяснения о внесении изменений в список избирателей в день голосования 7 февраля. В соответствии с ними, жалобу по внесению избирателя в список избирателей в день голосования можно подавать не позже, чем за час до окончанию голосования.