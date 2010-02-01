Суд продлил запрет массовых мероприятий на Майдане

Окружной административный суд Киева продлил запрет политическим партиям и общественным организациям на проведение массовых мероприятий на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщил источник в Киевской городской государственной администрации.

«Есть постановление суда от сегодняшнего числа о запрещении таких мероприятий на Майдане Незалежности», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что постановление суда касается всех заявок, которые были поданы в КГГА к сегодняшнему числу. Это заявки от Партии регионов и БЮТ, уточнил собеседник.

Как сообщал УНИАН, ранке Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций на Майдане Незалежности в период с 9 января по 5 февраля с.г. Решение было принято в связи с обращением столичной власти с требованием ограничить на период президентских выборов проведения каких-либо акций и мероприятий партиями и общественными организациями на центральной площади города.