Железнодорожные билеты подорожают на четверть

Министерство транспорта и связи с 1 марта т.г. повышает тарифы для пассажиров на проезд в поездах на 5%, с 1 мая - на 10%, с 1 июля - 15%, с 1 сентября - 20%, с 1 ноября - 25%.

Соответствующий приказ МТСУ от 27 января №58 размещен на сайте Верховной Рады. Согласно информации, приведенной на сайте, приказ зарегистрирован в Минюсте 27 января под N 68/13335.

Как отмечается в приказе министерства, к стоимости проезда пассажиров в пассажирских поездах, перевозке багажа применяется индексация в таких размерах:

с 1 марта до 30 апреля 2007 года - 1,05;

с 1 мая до 30 июня 2007 года - 1,10;

с 1 июля до 31 августа 2007 года - 1,15;

с 1 сентября до 31 октября 2007 года - 1,20;

с 1 ноября 2007 года - 1,25.

При этом установлено, что «в период с 1 февраля до 28 февраля 2007 года применяются тарифы, которые были действующими по состоянию на 31 января в 2007 году».

Приказ подписан министром транспорта и связи Николаем РУДЬКОВСКИМ.

Как сообщал УНИАН, тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в т.г. МТСУ предлагало повысить уже 2 раза и оба раза повышение отменялось.

С 1 января 2007 г., согласно ранее утвержденному министерством графику, тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки были повышены на 10%. Далее планировалось повысить тарифы еще на 10% с 1 апреля и еще на 10% - с 1 июля 2007 года. Однако Кабмин поручил Минтранссвязи аннулировать приказ о повышении тарифов с 1 января на 10%, поскольку, по мнению правительства, на сегодняшний день нет предпосылок индексировать железнодорожные перевозки пассажиров.

Приказ об отмене повышения на 10% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки Минтранссвязи издал 29 декабря 2006 года. Таким образом, повышенные на 10% тарифы в поездах действовали чуть больше недели - с 1 января по 9 января

Затем Министерство приказом от 29 декабря 2006 года (№ 1222) повысило с 1 февраля тарифы от ныне действующих на 10%, с 1 апреля – на 21% и с 1 июля 2007 года – на 33%. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 декабря 2006 года (№ 1386/13260). В день появления информации о повышении МТСУ объявило, что повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки 1 февраля не будет. В заявлении Минтранссвязи просило СМИ воздержаться от “распространения преждевременной информации (о повышении тарифов - УНИАН), вызванной сугубо юридическими аспектами работы министерства».

Справка УНИАН. С 12 июня 2006 г. тарифы на перевозку пассажиров в поездах повышены в среднем на 43%.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок по итогам 2006 года ожидаются на уровне 2,5 млрд. грн. По данным Минтранссвязи, повышение пассажирских тарифов «Укрзализныци» в июне т.г. (в среднем на 43%) дало возможность компенсировать лишь 0,5 млрд. грн. убытков, остальные 1,9 млрд. грн. будут покрываться за счет «Укрзализныци».