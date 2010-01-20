Против чиновников Днепропетровской ОГА возбудили уголовное дело

В декабре 2009 года в Днепродзержинске Днепропетровской области должностные лица одного из отделов управления капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации путем подделки документов незаконно получили более 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».

«В декабре 2009 года служащие администрации внесли в официальные документы заведомо недостоверные ведомости, на основании которых незаконно дали добро на выполнение подрядных работ по озеленению сквера в Днепродзержинске одним из частных предприятий. В результате этого в бюджет города не попало 216 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

15 января прокуратура Заводского района Днепродзержинска, в соответствии с ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог, который вызвал тяжкие последствия), возбудила уголовное дело в отношении вышеуказанных чиновников. Продолжается следствие, злоумышленникам грозит 2-5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.