Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,11 грн./долл., продают – по 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 19 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,8%, по сравнению с 19 января, и сегодня составляет 11,54 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,71 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,43-11,65 грн./евро, по продаже – в пределах 11,66-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 января, понизился на 1,3% и составляет в среднем 0,2634 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2740 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2702-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева также понизился на 0,9%, по сравнению с 19 января, и сегодня составляет 11,54 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,72 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,65 грн./евро, по продаже – в пределах 11,66-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 января, понизился на 1,9% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2747 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 11,55/11,75 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,11/8,19 грн., евро – 11,50/11,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,155 грн., евро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0055, к евро – 11,431053, к российскому рублю – 0,2712.