В причерноморских областях объявлено штормовое предупреждение

С понедельника по среду в причерноморских областях и в Одесском регионе, в частности, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе метеорологических прогнозов Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей.

28-29 января на этих территориях прогнозируются осадки в виде снега. Скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в ночь на воскресенье резко понизится и может достичь 8 градусов мороза, а в ночь на понедельник – до 15 градусов.