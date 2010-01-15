Вузам разрешили устанавливать квоты для льготников

Министерство образования и науки утвердило изменения к Условиям приема в высшие учебные заведения Украины.

Отныне высшие учебные заведения могут, по согласованию с Минобразования, определять количество мест для льготников, сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования.

Единственное условие - минимальная квота для лиц, которые имеют право внеконкурсного зачисления, будет составлять не меньше 25% объема госзаказа на каждое направление подготовки (специальность), уточнили в пресс-службе.

Приказ об изменениях к Условиям приема в высшие учебные заведения подписан министром Иваном ВАКАРЧУКОМ 21 декабря 2009 года и зарегистрирован 29 декабря 2009 года Министерством юстиции Украины.

Как обратили внимание в Минобразования, благодаря изменениям, инициированным И.ВАКАРЧУКОМ, ни один университет страны не будет страдать от «перенасыщения» льготниками. Количество лиц, имеющих право на внеконкурсное поступление, будет составлять четверть от общего числа студентов-бюджетников. Каждый вуз имеет право увеличить эту квоту для «льготников» по собственному усмотрению, добавили в министерстве.

***В 2009 году в высшие учебные заведения І-ІV уровней аккредитации, подчиненные Минобразования, поступили 4,5% льготников, то есть 12 тыс. 192 человека. Всего в университеты, подчиненные Минобразования (а это 444 вуза), поступили 269,2 тыс. человек.