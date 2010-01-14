Пожар в центре Киева: погибла женщина

Вчера, 13 января, в 21.10 произошел пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома по бульвару Лихачева, 7, что в Печерском районе Киева, вследствие которого погибла женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в сложных условиях задымления спасатели попали в квартиру и вынесли оттуда двух потерпевших – мужчину и женщину без сознания. Впоследствии пожар был ликвидирован.

Владелец квартиры с отравлением угарным газом был госпитализирован в токсикологическое отделение, а его жену спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели. Также известно, что владелец квартиры находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.