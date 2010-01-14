Автобус столкнулся с иномаркой: среди пострадавших - 5 детей

Вчера в 15.00 в Харькове произошло столкновение автобуса “Рута-20” и автомобиля “Opel Corsa”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля “Opel”, а также четверо пассажиров автобуса с полученными телесными повреждениями доставлены в 4-ю больницу Харькова. Среди травмированных - пятеро детей (в возрасте от пяти до шестнадцати лет).