Джонни Деппу поставили памятник

Статуя, изображающая известного голливудского актёра, воздвигнута в сербской деревне Дрвенград, где проходит фестиваль авторского кино. Представил памятник Деппу сербский режиссёр и давний друг голливудской звезды Эмир Кустурица. Джонни Депп прилетел в Сербию во вторник и в этот же день встретился с президентом страны Борисом Тадичем. По словам Кустурицы, актёр пробудет в Сербии 3 дня, "будет пить вино, смотреть кино, а также посетит места, где будут проходить съёмки нового фильма о мексиканском революционере Панчо Вилье. Эту картину будет снимать Кустурица, а Джонни Депп, как ожидается, сыграет в ней главную роль.

Эхо Москвы