Апелляционный суд Киева назвал виновных в Геноциде и закрыл дело

Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Уголовное дело, которое возбудило и расследовало СБУ по факту совершения Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах, суд рассмотрел сегодня, 13 января 2010 года.

Как говорится в сообщении, решением суда подтверждены выводы следователей Службы безопасности Украины об организации совершения в 1932-1933 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ЦК ВКП(б)) Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров (СССР) Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины (КП(б)У) Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК КП(б) У Менделем Хатаевичем, геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение.

Согласно выводу судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины, в результате совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек.

Суд констатировал, что И.Сталин (Джугашвили), В.Молотов (Скрябин), Л.Каганович, П.Постышев, С.Косиор, В.Чубар и М.Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, в связи с их смертью.