Мороз хвалит то, что у журналистов вызывает рвотный рефлекс

Украинские медийщики остро критикуют “совет” председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА украинским СМИ брать пример с российских.

В частности, на пресс-конференции в УНИАН, шеф-редактор группы сайтов “Обозреватель” Олег МЕДВЕДЕВ заявил, что он шокирован таким заявлением председателя ВР. По его словам, “у нас уже был один человек, который пытался радикально изменить такое состояние дел на украинских телеканалах, в результате чего несколько лет назад появились “темники”.

“Все российские каналы вызывают у меня рвотный рефлекс”, – сказал О.МЕДВЕДЕВ. Он отметил, что они напоминают программу “Время” образца 80-х годов, “это сплошь одинаковые телеканалы, что ОРТ, что РТР, что НТВ, которые дают абсолютно искаженную информационную картину, на которых существует цензура, существуют “темники”, куда закрыта дорога представителям кого-либо из российской оппозиции... кто может позволить себе критиковать Владимира ПУТИНА”.

О.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что все украинские телеканалы работают значительно профессиональнее российских. По его мнению, они подают жизнь такой, как она есть, то, что интересно людям и является информационным поводом.

“Возможно, МОРОЗУ хотелось, чтобы сейчас украинские каналы говорили не о том, как господин РУДЬКОВСКИЙ (министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ – УНИАН) манипулировал, чтобы незаконно достать визы туркменским оппозиционерам, а транслировали его (А.МОРОЗА) выступление перед активом Одесской области”, – отметил О.МЕДВЕДЕВ.

Шеф-редактор добавил, что это “фундаментальный вопрос” и он будет добиваться, чтобы председатель профильного парламентского комитета Андрей ШЕВЧЕНКО, а также Союз журналистов Украины выразили свою позицию по этому поводу.

Как сообщало агентство РБК, А.МОРОЗ, находясь с рабочей поездкой в Одесской области, заявил, что “в Украине нет взвешенной информационной государственной политики, которая призвана обеспечить освещение в СМИ реального состояния дел в стране, перспективы ее развития”. Спикер привел пример работы информационных выпусков российских телеканалов, “где обычно идут сообщения острой тематики, которые волнуют всех, освещаются события общегосударственной значимости, состояние дел в регионах”. А.МОРОЗ отметил, что на центральных телеканалах Украины такая информационная политика, которая оперативно и полно освещает жизнь, в частности регионов, часто отсутствует, и такое положение следует радикально менять.