Сегодня - Татьянин день

Православная церковь 25 января отмечает день памяти покровительницы высшей школы - святой мученицы Татианы "и с нею в Риме пострадавших".

Традиционно Татьянин день широко празднует студенчество. Символично, что само древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница".

Как гласит церковное предание, святая Татьяна жила в Риме на рубеже второго и третьего веков, во времена жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал веру в Иисуса и воспитал свою дочь в христианском духе. Она не вышла замуж и посвятила себя служению Богу.

Однажды язычники схватили Татьяну, чтобы заставить ее поклоняться идолам и приносить им жертву. Но в храме Аполлона, куда привели деву, она вознесла молитву Христу - и произошло землетрясение. Языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.

Язычники истязали Татьяну. Во время пыток происходили многие чудеса: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от Татьяны удары и побивали ее мучителей, то из ран ее вместо крови текло молоко, а в воздухе разливалось благоухание.

После страшных мучений Татьяна предстала перед своими палачами еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее. Вместе с Татьяной был казнен и ее отец.