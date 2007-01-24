Туркмения с пониманием относится к перипетиям политической борьбы в Украине

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявляет, что скандал вокруг пребывания туркменских оппозиционеров в Украине не повлияет на поставки туркменского природного газа в нашу страну.

Об этом Ю.БОЙКО завил сегодня в прямом эфире на Первом Национальном канале.

"Я думаю, что это была политическая инсинуация, и туркменская сторона полностью удовлетворена нашими объяснениями и с пониманием относится к перипетиям политической борьбы, которые есть в нашей стране", – сказал он.

При этом министр добавил, что "никакой угрозы с поставками газа для нашей страны нет".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести служебное расследование относительно участия министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции.

По данным пресс-службы Кабмина, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года, в котором говорится об участии М.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины.

Ряд украинских политиков выразили мнение, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе.

Справка УНИАН. Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину. В 2007 году Украина планирует получить от 55 до 62 млрд. кубометров газа среднеазиатского происхождения, в том числе туркменского.