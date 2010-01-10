Подросток получил ранение при взрыве самодельного устройства

12:15, 10 января 2010
Общество
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Сообщение из Полтавы

Вчера в Полтаве с ранением доставили в приемное отделение детской городской больницы мальчика, 1996 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он получил ранение в ногу вследствие взрыва самодельного устройства.

Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. Продолжается расследование.

 

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