Подросток получил ранение при взрыве самодельного устройства
12:15, 10 января 2010Общество
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Сообщение из Полтавы
Вчера в Полтаве с ранением доставили в приемное отделение детской городской больницы мальчика, 1996 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он получил ранение в ногу вследствие взрыва самодельного устройства.
Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. Продолжается расследование.
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