Китай должен стать приоритетом для Украины

Кандидат на пост Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Китай должен стать одним из внешнеполитических приоритетов нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал информацию о том, что по итогам 2009 года по объему экспорта Китай впервые опередил Германию, став крупнейшим в мире экспортером. По мнению ведущих экономистов, в этом года такая тенденция сохранится. Кроме того, по прогнозу МВФ, в 2010 году КНР по размеру ВВП опередит Японию и станет второй по величине экономикой мира после США.

«Интересы украинской внешней политики далее не могут ограничиваться треугольником Вашингтон – Брюссель – Москва», - отметил он.

«Перспективы украинской промышленности лежат в плоскости борьбы за китайский рынок и сотрудничества с китайскими компаниями. КНР – это уже не только «мировой сборочный цех», но и крупный инвестор. Постоянный профицит торгового баланса порождает избыток валюты, которую китайцы все активнее вкладывают за рубежом. Не использовать этот источник средств для обновления инфраструктуры и производственной базы было большой ошибкой. Тем более, что западные кредиты и инвестиции вряд ли в ближайшее время потекут в Украину такой рекой, как в 2006-2008 годах», – считает С.ТИГИПКО.

Он отметил, что за последние пять лет руководство страны полностью игнорировало китайское направление внешней политики и отечественным компаниям приходилось самостоятельно бороться за этот высококонкурентный рынок.

«Пекин не выставляет политических условий для экономического сотрудничества, но в традиции китайских чиновников – иметь дело с теми, кто проявляет к ним интерес и уважение. Пять лет без обмена визитами на высшем политическом уровне – это «пробел» в украинских позициях в диалоге с КНР, который непросто будет заполнить», – отметил кандидат в президенты.