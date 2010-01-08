Непогода «отменила» 218 автобусных рейсов по Украине

Ряд автобусных маршрутов по всей территории Украины работают с ограничениями из-за сложных погодных условий.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом свидетельствует оперативная информация на утро 8 января.

В частности, по данным ГП «Киевпассервис», не выполняются 86 рейсов на 69 автобусных маршрутах.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отменен ряд рейсов на автобусных маршрутах в следующих областях: Днепропетровская область – 19 рейсов, Одесская область – 6 рейсов, Сумская область – 71 рейс, Черкасская область – 36 рейсов. Всего на протяжении суток вследствие заснеживания дорог было закрыто 218 рейсов на 201 автобусном маршруте.

В то же время автовокзалы и автостанции работают в обычном режиме.

Принимаются меры по ликвидации последствий непогоды, отмечается в сообщении.