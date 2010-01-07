Газпром подтверждает получение денег от Нафтогаза

"Газпром" официально подтвердил, что "Нафтогаз Украины" полностью оплатил поставки российского газа за декабрь.

"Нафтогаз Украины" полностью оплатил декабрьские поставки газа", - заявили РИА «Новости» в Управлении информации российского газового холдинга.

Как сообщалось, 6 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме главе Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ заявил, что у "Нафтогаза" нет средств для расчета с "Газпромом" за поставленный в декабре газ. В этой связи В.ЮЩЕНКО обратился к В.СТЕЛЬМАХУ с просьбой собрать правление Нацбанка и через механизмы выкупа ценных бумаг правительства найти возможность решения этой проблемы.

Вчера пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за декабрьские поставки. В соответствии с контрактом, "Нафтогаз Украины" должен ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. В этот раз - в связи с новогодними праздниками - "Газпром" и "Нафтогаз" договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.