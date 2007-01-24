СБУ открестилась от Рудьковского

Николай Рудьковский

В Службе безопасности Украины считают, что оценивать, нанесли ли действия министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО вред национальной безопасности, должно Министерство иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Это дело очень деликатное, поскольку, с одной стороны, приглашенные оппозиционеры имеют статус беженцев, а с другой стороны – они разыскиваются международным Интерполом. Ставить страну в такую неудобную ситуацию было не очень политически взвешенно», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

«Оценку, несут ли действия Н.РУДЬКОВСКОГО угрозу национальной безопасности, должен давать МИД», - добавила она.

М.ОСТАПЕНКО отметила, что СБУ не допрашивали Н.РУДЬКОВСКОГО, поскольку служебное расследование ведет Главное управление Государственной службы.

По ее словам, СБУ выполняла только поручение определенных ведомств в пределах своей компетенции. В частности, были направлены письма в МИД, Государственную пограничную службу, МВД, а именно – Интерпол, Н.РУДЬКОВСКОМУ.

«Ответы мы получили все, кроме от господина РУДЬКОВСКОГО. Мы свои выводы передали в Кабмин», - сказала М.ОСТАПЕНКО, отметив, что предоставленные правительству документы «грифованы».

Она также допустила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ даст свои объяснения Главному управлению Государственной службы.

Комментируя освобождение посла Украины в Австрии Владимира ЕЛЬЧЕНКО, она отметила, что выдавать визы – это прерогатива МИД, а СБУ уже полгода не имеет своих представителей за рубежом.

Именно МИД ведет служебное расследование по этим фактам, сказала М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести служебное расследование относительно участия министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции в декабре прошлого года.

По данным пресс-службы Кабмина, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года.

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК 23 января сообщил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ звонил по телефону в некоторые диппредставительства Украины с просьбой ускорить выдачу виз представителям туркменской оппозиции. В частности, Н.РУДЬКОВСКИЙ обращался в украинские посольства в Болгарии, Австрии и Норвегии с просьбой срочно выдать визы представителям туркменской оппозиции.

28 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении посла Украины в Австрии В.ЕЛЬЧЕНКО в связи с нарушением им инструкций при выдаче виз представителям туркменской оппозиции.

Министерство иностранных дел Украины проводит служебное расследование по факту выдачи виз консульскими учреждениями Украины в Австрии и Болгарии представителям туркменской оппозиции.