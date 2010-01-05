СП: Ющенко - один из самых активных мировых лидеров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является одним из самых активных мировых лидеров, которые координируют и направляют действия международного содружества в противодействии пиратству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на этом подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, который вместе с председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ по поручению В.ЮЩЕНКО возглавляет украинскую делегацию в Омане, которая должна возвратить на Родину моряков с «Арианы».

По словам А.ГОНЧАРУКА, морское пиратство – комплексная угроза, которая сосредоточена не только в акватории Сомали и носит, безусловно, глобальный характер.

А.ГОНЧАРУК напомнил, что в сентябре 2009 года В.ЮЩЕНКО с трибуны ООН выступил с рядом предложений о повышении эффективности борьбы с пиратством.

«Украина стала одним из соавторов принятой 30 ноября 2009 года резолюции Совета безопасности ООН №1897, которая санкционировала проведение государствами и региональными организациями военно-морских операций и других мер в территориальных водах Сомали с целью противодействия актам пиратства», - отметил А.ГОНЧАРУК. По его словам, в этой связи вновь прозвучал призыв к странам-членам ООН и региональным механизмам с соответствующим потенциалом направлять к берегам Сомали военные корабли и авиацию, а также конфисковывать катера, лодки, оружие и средства, которые используются для совершения пиратских действий.

Еще одной важной составляющей документа А.ГОНЧАРУК назвал необходимость определения пиратства как преступления в национальном законодательстве стран-членов ООН.

В свою очередь, Н.МАЛОМУЖ подчеркнул, что вопросы координации деятельности мирового содружества в глобальной борьбе с пиратством, а также проведение конкретных операций по освобождению граждан Украины, которые содержатся пиратами, являются темой постоянных консультаций В.ЮЩЕНКО с лидерами ряда государств мира.

«В то же время Президент считает, что Украина как ответственный и дальновидный член мирового содружества должна также делать свой посыльный вклад в решение социально-экономических проблем, включая проблемы голода в странах Африки, которые являются источником пиратства», – сказал руководитель Службы внешней разведки.