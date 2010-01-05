Доллар на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок 7,9885/8,0115, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5215/11,5525 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в России продолжают праздновать Новый Год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4421/1,4423 (среда, 30 декабря 2009 г., - 1,4337/1,4339).

В среду, 30 декабря 2009 г., Нацбанк провел интервенцию по валютной паре USD/UAH – 7,9685/7,9748.