Новые антикоррупционные законы вступят в силу на три месяца позже

С 1 января 2010 г. должны были вступить в силу два новых антикоррупционных закона, принятых еще летом 2009 года, - «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений». Однако в последние дни декабря произошел ряд законодательных изменений, которые отодвинули вступление в силу нового антикоррупционного законодательства еще на три месяца.

Как сообщила УНИАН юрист адвокатской компании Arzinger Катерина ЗАДОРОЖНАЯ, 29 декабря 2009 года Президент Украины подписал принятый Верховной Радой 23.12.2009 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции". 30 декабря 2009 года указанный закон был опубликован в «Урядовом курьере» (№244) и, таким образом, вступил в силу 30 декабря 2009 года.

Согласно данному закону, антикоррупционные законы, принятые Верховной Радой Украины 11.06.2009 г. (а именно: Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», Закон Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения»), вступят в силу с 1 апреля 2010 года (а не с 1 января 2010 г., как предполагалось ранее, - УНИАН).

Тем не менее, в свете приближающихся президентских выборов, интересно подробнее ознакомиться с нововведениями, которые должны были вступить в силу, и посмотреть, какие нормы этих законов могли бы затронуть участников избирательного процесса.

Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» должен, по задумке авторов, обеспечить эффективную защиту государства и общества от коррупционных проявлений, а также дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов. Это было заявлено авторами проекта.

По сравнению с действующим до последнего времени законодательством, новый закон существенно расширяет перечень субъектов ответственности за коррупционные действия. Так, по новому Закону к таковым, кроме госслужащих, депутатов, должностных лиц местного самоуправления, относятся также Президент, председатель Верховной Рады Украины, депутаты, члены Кабинета министров Украины, судьи, работники органов прокуратуры, таможенной, налоговой службы и др. Закон выделяет отдельную группу лиц, которые приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Это члены избирательных комиссий, помощники-консультанты народных депутатов Украины, нотариусы, аудиторы, третейские судьи и другие. Список достаточно обширный, отмечает юрист.

Осуществление мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений возложено на специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины (специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции).

Также закон устанавливает ряд ограничений для субъектов ответственности за коррупционные действия. В частности, вводятся ограничения в отношении получения подарков и ограничения в отношении работы близких родственников в непосредственном подчинении. Все ограничения сохраняются еще в течение двух лет также и у лиц, которые прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства и органов местного самоуправления.

Еще одним нововведением, закрепленном в новом законе, является проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов с целью выявления в них нормы, которая может способствовать совершению коррупционных правонарушений. Порядок и методология проведения такой экспертизы, а также порядок придания огласке ее результатов должны определяться Кабинетом министров Украины. Однако такие документы на сегодняшний день пока не утверждены, добавила юрист.

Еще один закон, вступающий в силу не в январе, а с 1 апреля 2010 года - «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (№ 1507-VI от 11 июня 2009 года) устанавливает ответственность юридических лиц за совершение их уполномоченными лицами коррупционных правонарушений, а также определяет порядок привлечения их к ответственности. Так, согласно указанному Закону, юридическое лицо несет ответственность за совершение от его имени и в его интересах его руководителем, основателем, участником или другим уполномоченным лицом, самостоятельно или в соучастии, коррупционных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Вследствие таких обстоятельств на юридические лица судом могут быть наложены такие виды взысканий: штраф, запрет заниматься определенным видом деятельности, конфискация имущества, ликвидация юридического лица. Наряду с указанными взысканиями продолжают действовать санкции, применяемые к совершившим коррупционные деяния физическим лицам.

Производство по такой категории дел ведется прокурором, который составляет протокол о нарушении и отправляет его в суд. Суд обязан рассмотреть дело относительно юридического лица в пятнадцатидневный срок со дня поступления протокола в суд.

Как считает К.ЗАДОРОЖНАЯ, по сути, Закон Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» устанавливает отдельный порядок и процедуру рассмотрения дел, связанных с привлечением к ответственности юридических лиц за совершение их уполномоченными лицами коррупционных правонарушений, что является отдельным видом судопроизводства.

Справка УНИАН. Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» (№ 1506-VI) Верховная Рада приняла 11 июня 2009 г. В связи с введением в действие этого закона утратят свою силу Закон Украины «О борьбе с коррупцией» №356/95-ВР от 5 октября 1995 года и Постановление Верховной Рады Украины от 5 октября 1995 года «О порядке введения в действие Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Закон «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (№ 1507-VI) Верховная Рада приняла 11 июня 2009 года.