Американец открыл огонь в вестибюле суда

Пожилой американец, в понедельник устроивший стрельбу в здании суда в Лас-Вегасе, убил охранника и ранил судебного исполнителя, прежде чем его самого застрелила служба охраны, сообщает Associated Press.

По данным агентства, чернокожий мужчина, идентифицированный, как 66-летний Джонни Ли Викс (Johnny Lee Wicks), открыл огонь из дробовика на пороге помещения рядом с контрольным пунктом безопасности. Он тяжело ранил двух человек, один из которых позднее скончался в госпитале. Самого Викса ответным огнем убили охранники.

Мотивом стрельбы стало недовольство Викса работой суда. В марте 2008 года Викс подал иск на социальные службы, жалуясь, что ему сократили пособие после переезда в Неваду из Калифорнии. В своей написанной от руки семистраничной жалобе истец обвинял Администрацию социального обеспечения в дискриминации его прав по цвету кожи.

Дело по жалобе Викса было закрыто в сентябре 2009 года без удовлетворения требований.