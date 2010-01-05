Кабмин утвердил ТЭО второй очереди комплекса «Вектор»

Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование строительства второй очереди комплекса производств по дезактивации, транспортировке, переработке и захоронению радиоактивных отходов с территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС (комплекс ”Вектор”).

Соответствующее распоряжение Кабмина (от 23 декабря 2009 г. №1605-р) обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, общая стоимость строительства второй очереди объекта составит 518,955 млн. грн., в т.ч. стоимость оборудования - 214,88 млн. грн., строительно-монтажных работ – 168,454 млн. грн. Строительство второй очереди предполагается выполнить в течение 4 лет. Срок эксплуатации – 50 лет. Объем хранения твердых радиоактивных отходов на комплексе после введения второй очереди составит 47,7 тыс. кубометров.

ТЭО разработано Научно-техническим центром по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными отходами, веществами, источниками ионизирующего излучения (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

Как сообщал УНИАН, строительство комплекса «Вектор», который является составной частью Промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, предусмотрено ”Комплексной программой обращения с радиоактивными отходами”, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.02 г. №2015, и обусловлено необходимостью перевода РАО, которые возникли в результате аварии, в экологически безопасное контролируемое состояние.

Строительство комплекса начато в 1998 году. Первая очередь комплекса сдана в эксплуатацию в конце 2007 года. Заказчиком строительства комплекса выступает ГСП ”Техноцентр”. Комплекс строится по технологии Nukem Technologies (Германия) Проект финансируется за средства Европейского Союза в рамках программы ТАСIS.