Собаки способны распознавать онкологические заболевания

Австралийские ученые выяснили, что собаки благодаря своему обонянию, способны распознавать онкологические заболевания. Начало болезни псы угадывают в 97% случаев. Нюх собак позволяет им обнаружить запах, исходящий от разлагающихся тканей, пораженных раком. Руководитель австралийского совета по борьбе с онкологическими заболеваниями Ян Олвер заявил, что собаки практически безошибочно определяют рак легких и молочной железы.

Эхо Москвы