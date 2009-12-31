Коллектив УНИАН поздравляет с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья! От всего сердца коллектив агентства УНИАН поздравляет всех посетителей сайта, подписчиков и коллег-журналистов с праздниками. Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости, а изменения – только к лучшему.

А мы же позаботимся, чтобы эти хорошие новости вы узнавали одними из первых.

Успехов вам, здоровья и творческого вдохновения!

С Новым годом и Рождеством Христовым!