Из-за непогоды сидят без света 558 населенных пунктов Украины

В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 558 населенных пунктов в 6 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Киевской области без электроснабжения остаются 337 населенных пунктов, в Житомирской – 90, в Винницкой – 64, в Черкасской – 31, в Черниговской – 26 и в Ривненской – 10.

В возобновлении электричества и восстановлении линий электропередач задействованы 1892 работника и 647 единиц техники, в том числе 113 спасателей и 27 единиц спецтехники МЧС.

Автомобильные дороги страны расчищают 1700 единиц техники и около 3 тыс. работников облавтодоров. В регионах подразделения МЧС оказывают помощь в расчистке автодорог от поваленных деревьев и освобождении отдельных автомобилей из снежных заносов.