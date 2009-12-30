НБУ сегодня выбросит на межбанк 100 миллионов долларов

Национальный банк Украины сегодня выйдет на межбанк с валютной интервенцией в объеме 100 млн. долл. по курсу 7,97 грн. за долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как уточнил директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, курс интервенции будет на уровне 7,9748 грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0215/8,0375 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2658/0,2668 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4940/11,5220 грн./евро.

Во вторник, 29 декабря, Национальный банк Украины выходил на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9650 грн./долл.