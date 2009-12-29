Две женщины обокрали районную елку в Мариуполе
22:55, 29 декабря 2009Общество
1324
Успели снять 60 игрушек
В Мариуполе задержаны две женщины, обокравшие районную елку.
Как сообщает местная газета «Ильичевец», сегодня ночью в Приморском районе Мариуполя сотрудники райотдела милиции совместно с инспекторами ГАИ задержали двух женщин, воровавших новогодние игрушки с елки на площади Ленинского комсомола. Злоумышленниц задержали прямо на месте преступления, когда они успели снять с елки 60 игрушек. По данному факту проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter