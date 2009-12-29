Две женщины обокрали районную елку в Мариуполе

В Мариуполе задержаны две женщины, обокравшие районную елку.

Как сообщает местная газета «Ильичевец», сегодня ночью в Приморском районе Мариуполя сотрудники райотдела милиции совместно с инспекторами ГАИ задержали двух женщин, воровавших новогодние игрушки с елки на площади Ленинского комсомола. Злоумышленниц задержали прямо на месте преступления, когда они успели снять с елки 60 игрушек. По данному факту проводится расследование.