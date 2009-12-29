Президент утвердил документ о прохождении службы пограничниками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил положение о прохождении гражданами военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

Этим положением определяется порядок прохождения гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе в мирное время и особенности прохождения военной службы в ней в особый период.

Положение применяется также к отношениям, возникающим в связи с прохождением в органах Госпогранслужбы кадровой военной службы лицами офицерского состава до перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.

Согласно положению, граждане проходят военную службу в Госпогранслужбе в добровольном порядке или по призыву.

Граждане, проходящие военную службу в Госпогранслужбе, являются военнослужащими Госпогранслужбы. Статус военнослужащего подтверждается служебным или специальным удостоверением.