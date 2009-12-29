Замминистра предостерегает от «дефолта всей энергосистемы»

В случае проблем с поставками российского газа можно перейти на голубое топливо из хранилищ, сообщил в интервью «Немецкой волне» заместитель министра ЖКХ Украины Мазурчак. Угроза - в заниженных ценах на коммунальные услуги.

Приближаются новогодние праздники и снова раздаются предостережения перед новым газовым кризисом между Россией и Украиной. Впрочем, украинцы этой зимой не будут мерзнуть, уверяет заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Мазурчак. По его словам, ситуация с запасами газа намного лучше, чем в прошлом году.

В настоящее время в украинских хранилищах сохраняется около 20 млрд. кубометров голубого топлива, а до полного окончания отопительного сезона украинскому житлово-коммунальному хозяйству понадобится 18 млрд. кубометров, сообщил Мазурчак. «Сегодня нет никакой угрозы и отопительный сезон пройдет на нормальном уровне. Количество газа является достаточным. Проблема есть с проплатой за газ», - заметил заместитель министра жилищно-коммунальное хозяйство Украины.

Мазурчак отметил, что из-за несовершенной тарифной политики и популизма политиков государство должно покрывать разницу в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. При данным министра, в 2009-ом году на возмещение этой разницы из госбюджета было потрачено два млрд. гривен.

Из-за заниженных цен на коммунальные услуги населения не готово экономить энергию, а коммунальные предприятия не спешат внедрять энергохранящие технологии, считает Мазурчак. Именно поэтому, по мнению заместителя министра, уже в 2012 году Украину может ожидать «дефолт всей энергетической системы».