31 декабря в школах Тернополя пройдет урок, посвященный Бандере

31 декабря в учебных заведениях Тернополя будет проведен урок, посвященный проводнику ОУН Степану Бандере.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение издал сегодня городской голова Роман ЗАСТАВНЫЙ по случаю 101-й годовщины со дня рождения С.Бандеры, которая отмечается 1 января 2010 года. «Степан Бандера принадлежит к когорте великих украинцев, жизнь и деятельность которых является достойным примером патриотизма для современного поколения. Поэтому проведение в школах города урока памяти выдающегося деятеля будет красивым воспитательным мероприятием и достойным чествованием Степана Бандеры в среде школьной молодежи», – мотивировал свое решение Р.ЗАСТАВНЫЙ.

В пресс-службе также сообщили, что в рамках декабрьской акции по сбору подписей жителей Тернополя в поддержку присвоения С.Бандеры звания «Герой Украины» были собраны 3 тыс. подписей, которые сегодня направлены в Секретариат Президента Украины в расчете на то, что позиция тернопольской общины повлияет на принятие Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО соответствующего решения.

Ранее тернопольский городской и областной совет в своих обращениях уже неоднократно призывали В. ЮЩЕНКО присвоить С.Бандере звание «Герой Украины».

Как сообщал УНИАН, 2009 год в Тернопольской области провозглашен Годом С.Бандеры.

26 декабря 2008 года в Тернополе напротив облгосадминистрации при входе в парк им. Т.Шевченко был открыт памятник проводнику ОУН по случаю 100-летия от дня его рождения, которое отмечалось 1 января 2009 года.