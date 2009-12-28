У Ющенко ответственность за поставки нефти в Европу возложили на РФ

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что российская сторона, в частности, в лице руководства ОАО «Транснефть», в последнее время распространяет некорректную и неправдивую информацию о якобы угрозах прекращения транспортировки российской нефти через территорию Украины, в частности, на словацкие, чешские и венгерские НПЗ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на Б.СОКОЛОВСКОГО.

По словам представителя Президента, Украина, в частности, как член Энергетической Хартии была и является надежным и прогнозированным транзитером нефти. Он подчеркнул, что сегодня на территории нашего государства нет никаких причин или оснований для обеспокоенности наших западных и восточных партнеров относительно невыполнения Украиной своих обязательств по транзиту нефти. «Украинская нефтетранспортная инфраструктура полностью отвечает проектным нормативам и готова выполнять в полном объеме технические и организационные функции по транспортировке нефти», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. В то же время он напомнил, что Российская сторона в последние годы неоднократно сокращала объемы поставок и транзита нефти на европейские, в том числе украинские НПЗ, и не несла за это никакой ответственности.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что украинская сторона, четко соблюдала контракт с российской стороной, еще в середине ноября этого года внесла конкретные предложения в порядке ежегодного согласования на следующий 2010 год технических и ценовых параметров сотрудничества между компаниями ОАО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» на взаимовыгодных экономически обоснованных условиях. Сейчас продолжается переговорный процесс на корпоративном уровне.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, сегодняшние заявления руководителей российской нефтяной отрасли следует воспринимать как политические спекуляции, направленные на безосновательную дискредитацию Украины в глазах европейского сообщества, и вмешательство во внутренние дела Украины в период активной избирательной кампании.

«Сегодня вся ответственность за выполнение обязательств по поставкам российской нефти в Европу, в том числе в Украину, в 2010 году лежит на российской стороне», – подчеркнул представитель Президента.

Как сообщалось, Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по газопроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам цены, заявил Кабинет министров Словакии. "Правительство Словакии, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по системе раннего предупреждения, было проинформировано письмом от российского министерства энергетики о том, что могут возникнуть сбои поставок нефти в три страны ЕС из-за неурегулированных разногласий между Российской Федерацией и Украиной о транзите нефти", - говорится в заявлении.