Секретарь Харьковского горсовета обвиняет СБУ в слежке за ним

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС опровергает заявление руководителя облуправления СБУ Андрея МУХАТАЕВА о том, что при исполнении служебных обязанностей был задержан работник УСБУ и силой удерживался секретарем горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление Г.КЕРНЕСА размещено на веб-сайте Харьковского горсовета.

При этом Г.КЕРНЕС в ответ утверждает о слежке за ним со стороны Службы безопасности. «Я утверждаю, что за мной велась слежка», - заявил Г.КЕРНЕС.

«Заявление руководства СБУ, что сотрудник был задержан незаконно – это иллюстрация к поговорке «на воре шапка горит» и яркий пример контрзащиты руководства СБУ», - утверждает Г.КЕРНЕС. «Сегодня генерал А.МУХАТАЕВ сделал «контрвыпад», заявив, что я незаконно задержал его сотрудника, - сказал Г.КЕРНЕС и отметил, что «это не соответствует действительности».

То, что на веб-сайте Харьковской облгосадминистрации опубликовано заявление А.МУХАТАЕВА, «производит впечатление», что «эти органы власти ведут свою собственную согласованную игру», - говорится в заявлении Г.КЕРНЕСА.

Секретарь горсовета рассказал, что 20 января вечером он сам обнаружил слежку за собой возле гостиницы «Националь» (недавно возле этой гостиницы ночью произошел взрыв, который Г.КЕРНЕС расценил как покушение на его жизнь – УНИАН), на его вызов прибыли работники милиции и прокуратуры, а задержанный «сотрудник СБУ» по фамилии «Мишин» был «оснащен специальными средствами для слежки».

«Я неоднократно делал заявления, что за мной следят», - отмечает Г.КЕРНЕС. «За мной осуществляла слежку СБУ, мои телефоны прослушиваются также СБУ», а А.МУХАТАЕВ, - говорится в заявлении, - сегодня выполняет определенные функции по дискредитации и сбору материалов на руководителей города».

«Сегодня я узнал из СМИ, - отмечает Г.КЕРНЕС, - что дело по событиям на Клочковской, 197 (дело о массовых беспорядках и избиении людей 16 декабря в Харькове, в связи с этим СБУ возбудила уголовное дело - УНИАН) прекращено по ст.6 п.2 - из-за отсутствия состава преступления». По мнению секретаря горсовета, «это лишний раз подтверждает заангажированность СБУ в Харьковской области».

Веб-сайт горсовета сообщает, что Г.КЕРНЕС «собирается написать заявление в прокуратуру, чтобы была дана оценка действиям А.МУХАТАЕВА – на основании какого закона начальник СБУ в Харьковской области делает такие заявления и дает такие комментарии».

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник УСБУ в Харьковской области А.МУХАТАЕВ заявил о незаконном задержании сотрудника Харьковского управления СБУ, которое осуществил секретарь Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС.

По информации А.МУХАТАЕВА, вечером 20 января с.г. при исполнении служебных обязанностей, которые не связаны с гражданами Украины, секретарем горсовета Г.КЕРНЕСОМ был задержан и силой удерживался один из сотрудников Управления СБУ в Харьковской области. По словам А.МУХАТАЕВА, к этому сотруднику были применены противоправные действия, связанные с его обыском, личным досмотром и изъятием личных вещей.

Комментируя это происшествие, А.МУХАТАЕВ подчеркнул: «Действия сотрудника СБУ не касались Геннадия Адольфовича КЕРНЕСА».

Руководитель УСБУ выразил уверенность, что «после того, как будут всесторонне изучены все материалы, прокуратура даст надлежащую оценку действиям Геннадия Адольфовича и должностных лиц, которые принимали участие в этой ситуации".

Как сообщил А.МУХАТАЕВ, кроме секретаря горсовета, в конфликте принимали участие представитель охраны, которая закреплена за Г.КЕРНЕСОМ, - сотрудник специального подразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области и ряд других должностных лиц.

Их имена начальник Управления СБУ в Харьковской области не назвал, сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации.