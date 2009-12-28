В Херсонский области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонский области на 28-29 декабря объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, ожидается, что в течение 28-29 декабря на территории области ожидаются существенные осложнения погодных условий. В частности, 28 декабря ночью и днем сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-22 м/с.

29 декабря ожидается сильный снег и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 25-30 м/с.

30 декабря прогнозируется прекращение осадков и ослабление силы ветра.