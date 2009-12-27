Во Львове снова состоится «Городской праздник Пампуха»
10:46, 27 декабря 2009Общество
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Будет рождественский парад
8 – 10 января во дворике городской ратуши Львова будет проходить третий «Городской праздник Пампуха».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, праздник начнется торжественным рождественским парадом в центре города, затем будут проходить конкурсы вертепов, коляды и различные «пампуховые» конкурсы.
10 января определят победителей, в частности, в номинациях «за самый вкусный рецепт» и «за поедание пампухов на скорость».
Гости праздника получат возможность ознакомиться с особенностью приготовления украинских «пампухов» и «пампушек», польских «пончков», русских «пончиков», еврейских «гатов», американских «донатсов».
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