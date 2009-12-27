В Евпатории мужчина сводил счеты с жизнью через самосожжение

Пострадавшего отвезли в больницу

Нетрезвый мужчина, пытаясь свести счеты с жизнью, предпринял попытку самосожжения в Евпатории. Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел 25 декабря. 53-летний мужчина облил себя бензином и поджег. Пострадавшего отвезли в больницу с химическими и термическими ожогами и шоком первой степени. Мужчина находится в реанимационном отделении. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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