Погода на воскресенье

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В прикарпатских областях снег, мокрый снег, в восточной части осадки (днем небольшие), на остальной территории без существенных осадков, только в южной части днем дожди.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на западе ночью местами 4-7° мороза, в южных областях днем 3-7° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в воскресенье - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем по области от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.