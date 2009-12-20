В Киеве накрыли группировку изготовителей и продавцов амфетамина

Сотрудники столичной милиции обезвредили преступную группировку, которая наладила производство и сбыт в Киеве и других регионах Украины синтетического наркотика амфетамин.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По их данным, в столице был задержан распространитель амфетамина, а в Сумской области - молодой мужчина, который в подпольной лаборатории изготовлял его. Кроме того, в Харькове сотрудниками милиции задержан организатор незаконного бизнеса.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело.