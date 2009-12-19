В Донецкой области холод убил уже 10 человек

В Донецкой области на сегодняшний день от переохлаждения погибли 10 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, за последние двое суток за помощью к врачам по случаю обморожения в регионе обратились 61 человек, 55 из которых госпитализированы, 10 людей погибло от переохлаждения.