Львов принимает эстафету Вифлеемского огня

Сегодня представители Львовской ячейки национальной скаутской организации «Пласт» торжественно передадут городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ Вифлеемский огонь мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, огонь будет находиться в кабинете городского председателя на протяжении всех рождественских праздников, а из городского совета огонь будут передавать и в другие учреждения Львова.

Эстафету передачи Вифлеемского огня львовские пластуны переняли на украинско-польской границе от польских харцеров. В Украину Вифлеемский огонь мира прибыл через Австрию и Польшу. В свою очередь, украинские пластуны передадут огонь скаутам Эстонии, Латвии, Литвы и Молдовы.

Справка УНИАН. С 1986 года Вифлеемский огонь мира является составляющей празднования Рождества, этой традиции положила началу австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц, и ее поддержали скауты всего мира.