Харьковская область просит у Тимошенко 50 млн.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ и председатель областного совета Сергей ЧЕРНОВ обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой выделить дополнительные средства бюджету Харьковской области на заработную плату и оплату энергоносителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в своем письме руководители области просят выделить областному бюджету 50 млн. грн. для последующего распределения между местными бюджетами области.

По данным пресс-службы, в целом для решения проблемных вопросов, связанных с выплатой зарплаты работникам бюджетных учреждений и оплаты за энергоносители, шести городам областного подчинения (за исключением города Харькова) не хватает 14 млн. грн.

Что касается города Харькова, то, по предварительным подсчетам, для решения аналогичных проблем городскому бюджету не хватает 34 млн. грн.