В Донецке ограбили Ощадбанк

Сегодня в Куйбышевском районе г. Донецка трое неизвестных ограбили отделение «Ощадбанка».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня, примерно в 10.35, трое неизвестных в масках, вооруженные пистолетом, вошли в финансовое учреждение и приказали клиентам банка лечь на пол. Один из нападавших перепрыгнул через барьер, отделяющий работников от зала, и забрал деньги. После этого злоумышленники покинули место совершения преступления.

Сотрудники банка воспользовались «тревожной кнопкой», по вызову которой прибыли сотрудники частной охранной фирмы, однако задержать преступников не удалось. Сумма похищенного устанавливается. Милицией введен план «Сирена».

В милиции назвали приметы преступников: рост двоих грабителей - около 180 см, третьего - примерно 160-165 см, все - худощавого телосложения, одеты в куртки темного цвета.