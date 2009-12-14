Ан-148 впервые сделал коммерческий рейс из Одессы в Москву

Региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 13 декабря т.г. выполнил первый международный коммерческий рейс по маршруту Одесса-Москва (Шереметьево) под флагом авиакомпании «АэроСвит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

Командир экипажа – летчик-испытатель АНТК им. Антонова Владимир МОСИН. Полет длился 1 час 50 минут.

Согласно сообщению, планируется, что в дальнейшем по этому маршруту Ан-148 будет выполнять 3-5 рейсов в неделю. Ранее самолет перевозил пассажиров только на региональных маршрутах «АэроСвита». В период со 2 июня 2009 г. до начала декабря он выполнил более 460 полетов, перевез около 21000 пассажиров.

В ближайшее время начнет выполнять регулярные рейсы также самолет Ан-148-100, поставленный авиакомпании «Россия».

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания «Аэросвит» заявляла о намерении с 21 декабря с. г. начать выполнять рейсы Одесса-Москва (Шереметьево) на самолете Ан-148. 2 июня 2009 г. авиакомпания «АэроСвит» начала первой выполнять регулярные перелеты на первом самолете Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Справка УНИАН. Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.